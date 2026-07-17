Ukrayna’nın toplam çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Haziran döneminde %2 düştü

Yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde yıllık %8,1 düşüşle 795.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %35,9 artışla 776.000 mt ve uzun mamul ihracatı da yıllık %41,3 azalarak 242.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında toplam ihracatta yarı mamullerin payı, 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde kaydedilen %30,90’a kıyasla %42,85 seviyesinde yer alırken, yassı mamullerin payı da %46,81’e kıyasla %43,90 seviyesinde yer aldı. Ayrıca toplam ihracatta uzun mamullerin payı ise bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %22,29’a kıyasla %13,35 seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %3,6 artışla 2,01 milyon mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 880.300 mt’u veya %43,81’i ithalat yoluyla karşılandı. 2025 yılının aynı döneminde yerel tüketim 1,94 milyon mt seviyesinde yer almıştı ve tüketimin 716.700 mt’u veya %36,97’si ithalat ile karşılanmıştı.

Söz konusu dönemde Ukrayna’nın toplam çelik ithalatı yıllık %22,8 artışla 880.300 mt seviyesine yükseldi. Özellikle Ukrayna yıllık %2,4 düşüşle 566.700 mt yassı mamul ithal ederken, uzun mamul ithalatı 2025 yılının Ocak-Haziran dönemine kıyasla %64,3 artışla 246.400 mt ve yarı mamul ithalatı da 13.700 mt’a kıyasla 67.200 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan toplam ithalatta yassı mamullerin payı, 2025 yılının ilk altı ayında kaydedilen %77,30’a kıyasla %64,38 seviyesinde yer alırken, uzun mamullerin payı da bir önceki yıl kaydedilen %20,96’ya kıyasla %27,99 seviyesinde yer aldı.

Başlıca ihracat pazarları 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde %80 ile AB-27 ülkeleri, %10,6 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %7 ile BDT olurken, Ukrayna’nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %48,5 ile diğer Avrupa ülkeleri, %25,8 ile Asya ve %16,4 ile AB-27 ülkeleri olarak kayıtlara geçti.