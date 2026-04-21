Ukrayna’nın toplam çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %9,7 azaldı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak-Mart döneminde toplam çelik üretimi bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1,44 milyon mt’a kıyasla 1,34 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam çelik üretiminin yaklaşık 820.000 mt’u veya %61,1’i ihraç edilirken, 521.000 mt’u veya %38,9’u iç piyasaya tedarik edildi. 2025 yılının Ocak-Mart dönemine bakıldığında toplam üretimin 908.000 mt’u veya %63,3’ü dış ve 527.000 mt’u veya %36,7’si iç piyasalara sevk edilmişti. Böylelikle toplam çelik ihracatı yıllık %9,7 düşerken, toplam yerel çelik satışları ise yıllık %1,1 azalmış oldu.

Yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde yıllık %1,6 düşüşle 426.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %8,4 yükselerek 324.000 mt ve uzun mamul ihracatı da yıllık %60,2 düşerek 70.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında toplam ihracatta yarı mamullerin payı, 2025 yılının Ocak-Mart döneminde kaydedilen %32,93’e kıyasla %39,51 seviyesinde yer alırken, yassı mamullerin payı da %47,69’a kıyasla %51,95’e çıktı. Ayrıca toplam ihracatta uzun mamullerin payı ise bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %19,38’e kıyasla %8,54 seviyesinde yer aldı.

Ocak-Mart döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %3,4 artışla 892.400 mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 371.400 mt’u veya %41,61’i ithalat yoluyla karşılandı. 2025 yılının aynı döneminde yerel tüketim 863.400 mt seviyesinde yer almıştı ve tüketimin 366.100 mt’u veya %38,93’ü ithalat ile karşılanmıştı.

Söz konusu dönemde Ukrayna’nın toplam çelik ithalatı yıllık %10,5 artışla 371.400 mt seviyesine yükseldi. Özellikle Ukrayna yıllık %12,8 düşüşle 233.800 mt yassı mamul ithal ederken, uzun mamul ithalatı 2025 yılının Ocak-Mart dönemine kıyasla %59,6 artışla 96.700 mt ve yarı mamul ithalatı da 7.300 mt’a kıyasla 40.900 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan toplam ithalatta yassı mamullerin payı, 2025 yılının ilk üç ayında kaydedilen %79,80’e kıyasla %62,95 seviyesine düşerken, uzun mamullerin payı da bir önceki yıl kaydedilen %18,03’e kıyasla %26,04 seviyesinde yer aldı.

Başlıca ihracat pazarları 2026 yılının Ocak-Mart döneminde %77,9 ile AB-27 ülkeleri, %12,5 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %6,1 ile BDT olurken, Ukrayna’nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %49,7 ile diğer Avrupa ülkeleri, %22 ile Asya ve %18,2 ile AB-27 ülkeleri olarak kayıtlara geçti.