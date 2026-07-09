Ukrayna’nın pik demir üretimi 2026’nın ilk yarısında %0,2 azaldı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Haziran ayında aylık %5,7 ve yıllık %1,3 artışla 670.600 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %9,8 ve yıllık %11,2 artışla 690.800 mt seviyesine çıkarken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %11,5 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %6,5 yükselerek 599.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk yarısında Ukrayna yıllık %0,2 düşüşle 3,66 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %3,2 azalışla 3,57 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %4,3 düşüşle 2,94 milyon mt seviyelerine geriledi.