Ukrayna’nın toplam çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %4 düştü

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde toplam çelik üretimi bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 2,51 milyon mt’a kıyasla 2,34 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam çelik üretiminin yaklaşık 1,48 milyon mt’u veya %63,2’si ihraç edilirken, 860.000 mt’u veya %36,8’i iç piyasada tüketildi. 2025 yılının Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında toplam üretimin 1,54 milyon mt’u veya %61,5’i dış ve 966.000 mt’u veya %38,5’i iç piyasalara sevk edilmişti. Böylelikle toplam çelik ihracatı yıllık %4 düşerken, toplam yerel çelik satışları ise yıllık %11 azalmış oldu.

Yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde yıllık %3,2 düşüşle 695.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %19,1 artışla 610.000 mt ve uzun mamul ihracatı da yıllık %43,7 azalarak 175.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında toplam ihracatta yarı mamullerin payı, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde kaydedilen %32,23’e kıyasla %41,22 seviyesinde yer alırken, yassı mamullerin payı da %46,59’a kıyasla %49,96’ya çıktı. Ayrıca toplam ihracatta uzun mamullerin payı ise bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %20,18’e kıyasla %11,82 seviyesinde yer aldı.

Ocak-Mayıs döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %2,2 artışla 1,59 milyon mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 732.400 mt’u veya %45,99’u ithalat yoluyla karşılandı. 2025 yılının aynı döneminde yerel tüketim 1,56 milyon mt seviyesinde yer almıştı ve tüketimin 591.800 mt’u veya %37,99’u ithalat ile karşılanmıştı.

Söz konusu dönemde Ukrayna’nın toplam çelik ithalatı yıllık %23,8 artışla 732.400 mt seviyesine yükseldi. Özellikle Ukrayna yıllık %0,5 artışla 457.200 mt yassı mamul ithal ederken, uzun mamul ithalatı 2025 yılının Ocak-Mayıs dönemine kıyasla %66,2 artışla 208.900 mt ve yarı mamul ithalatı da 11.400 mt’a kıyasla 66.300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan toplam ithalatta yassı mamullerin payı, 2025 yılının ilk beş ayında kaydedilen %76,83’e kıyasla %62,42 seviyesinde düşerken, uzun mamullerin payı da bir önceki yıl kaydedilen %21,23’e kıyasla %28,59 seviyesinde yer aldı.

Başlıca ihracat pazarları 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde %78,6 ile AB-27 ülkeleri, %11,7 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %6,9 ile BDT olurken, Ukrayna’nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %47,8 ile diğer Avrupa ülkeleri, %26,6 ile Asya ve %16 ile AB-27 ülkeleri olarak kayıtlara geçti.