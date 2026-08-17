Ukrayna'nın toplam çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %4,9 düştü

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde toplam çelik üretimi bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 3,62 milyon mt'a kıyasla 3,32 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam çelik üretiminin yaklaşık 2,08 milyon mt'u veya %62,5'i ihraç edilirken, 1,25 milyon mt'u veya %37,5'i iç piyasada tüketildi. 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemine bakıldığında toplam üretimin 2,18 milyon mt'u veya %60,2'si dış ve 1,44 milyon mt'u veya %39,8'i iç piyasalara sevk edilmişti. Böylelikle toplam çelik ihracatı yıllık %4,9 düşerken, toplam yerel çelik satışları ise yıllık %13,5 azalmış oldu.

Yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde yıllık %6,6 düşüşle 908.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %24,3 artışla 884.000 mt ve uzun mamul ihracatı da yıllık %43,1 azalarak 284.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında toplam ihracatta yarı mamullerin payı, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde kaydedilen %32,58'e kıyasla %42,58 seviyesinde yer alırken, yassı mamullerin payı da %44,55'e kıyasla %43,74 seviyesinde yer aldı. Ayrıca toplam ihracatta uzun mamullerin payı ise bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %22,87'ye kıyasla %13,68 seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %0,7 artışla 2,31 milyon mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 1,06 milyon mt'u veya %46,05'i ithalat yoluyla karşılandı. 2025 yılının aynı döneminde yerel tüketim 2,30 milyon mt seviyesinde yer almıştı ve tüketimin 862.700 mt'u veya %37,47'si ithalat ile karşılanmıştı.

Söz konusu dönemde Ukrayna'nın toplam çelik ithalatı yıllık %23,2 artışla 1,06 milyon mt seviyesine yükseldi. Özellikle Ukrayna yıllık %9,7 artışla 707.800 mt yassı mamul ithal ederken, uzun mamul ithalatı 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemine kıyasla %64,4 artışla 286.400 mt ve yarı mamul ithalatı da 43.500 mt'a kıyasla 68.800 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan toplam ithalatta yassı mamullerin payı, 2025 yılının ilk yedi ayında kaydedilen %74,77'ye kıyasla %66,59 seviyesinde yer alırken, uzun mamullerin payı da bir önceki yıl kaydedilen %20,19'a kıyasla %26,94 seviyesinde yer aldı.

Başlıca ihracat pazarları 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde %81,9 ile AB-27 ülkeleri, %9,6 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %6,5 ile BDT olurken, Ukrayna'nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %49,8 ile diğer Avrupa ülkeleri, %25,5 ile Asya ve %16 ile AB-27 ülkeleri olarak kayıtlara geçti.