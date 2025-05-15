Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Nisan döneminde %4,1 arttı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %4,1 artışla 554.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %25,7 düşüşle 445.000 mt seviyesine geriledi. Ayrıca söz konusu dönemde çelik profil ihracatı da yıllık %25,7 yükselerek 235.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Yılın ilk dört ayında yerel çelik tüketimi yıllık %19,1 artışla 1,20 milyon mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 450.900 mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Aynı dönemde Ukrayna yıllık %22 artışla 355.600 mt yassı mamul ithal ederken, çelik profil ithalatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %60,5 artışla 86.200 mt ve yarı mamul ithalatı da 6.500 mt’a kıyasla 9.100 mt seviyelerinde kaydedildi.

Başlıca ihracat pazarları Ocak-Nisan döneminde %77,7 ile AB-27 ülkeleri, %10,2 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %6,8 ile BDT olurken, Ukrayna’dan ithalat yapan başlıca rotalar ise %57,9 ile diğer Avrupa ülkeleri, %24,3 ile AB-27 ülkeleri ve %17,3 ile Asya olarak kayıtlara geçti.