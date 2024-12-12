Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Kasım döneminde %49 yükseldi

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %49 artışla 1,52 milyon mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı da yıllık %62,4 artarak 1,80 milyon mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde çelik profil ihracatı yıllık %9,4 yükselişle 571.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Aynı dönemde yerel çelik tüketimi yıllık %7,9 düşüşle 3 milyon mt seviyesine geriledi ve tüketimin 1,14 million mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Yılın ilk 11 ayında Ukrayna yıllık %15,1 artışla 895.700 mt yassı mamul ithal ederken, çelik profil ithalatı 2023 yılının Ocak-Kasım dönemine kıyasla %10,6 artışla 221.700 mt ve yarı mamul ithalatı 8.200 mt’a kıyasla 18.200 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde başlıca ihracat pazarları %70,3 ile AB-27 ülkeleri, %10,5 ile Afrika ve %8,1 ile diğer Avrupa ülkeleri olurken, ithalat yapılan başlıca rotalar %50,6 ile diğer Avrupa ülkeleri, %28 ile AB-27 ülkeleri ve %20 ile Asya olarak kayıtlara geçti.