 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EBA...

EBA Ukrayna'dan hurda ihracat yasağını 2027 yılında da sürdürmesini talep etti

Salı, 29 Eylül 2026 11:47:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa İş Dünyası Derneği (EBA), devam eden savaş, üretim ve enerji altyapısında meydana gelen hasarlar ve yeniden yapılanma ihtiyaçları nedeniyle hurdanın ülkenin çelik sektörü açısından stratejik öneme sahip bir hammadde olmaya devam ettiğini belirterek Ukrayna hükümetine hurda ihracatına yönelik yasağı 2027 yılında da sürdürme çağrısında bulundu.

Ukrayna, yerel üreticilerin savunma ve yeniden yapılanma faaliyetleri de dahil olmak üzere üretim için gerekli hammaddelere erişimini güvence altına almak amacıyla 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren hurda ihracatına yasak uygulamaya başladı. EBA üyesi şirketler, söz konusu önlemin sürdürülmesi için Bakanlar Kurulu ve Ekonomi Bakanlığına çağrıda bulundu.

Ukrayna'nın demirli hurda ihracatı 2025 yılında %53 arttı

Derneğe göre Ukrayna'nın demirli hurda ihracatı 2025 yılında yıllık %53 artışla 448.680 mt seviyesine ulaştı. EBA üyesi şirketler, mevcut kısıtlamaların gevşetilmesinin ihracatın yeniden artmasına ve yerel çelik üreticileri açısından hammadde sıkıntısı oluşmasına yol açabileceğini düşünüyor.

Dernek, hurdanın ülke içinde işlenmesinin katma değer yarattığını, istihdamı ve vergi gelirlerini desteklediğini ve çelik ile nihai çelik ürünlerinin üretimi için hammadde sağladığını belirtti. EBA ayrıca özellikle AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın uygulanması göz önüne alındığında hurdanın çelik üretiminde enerji tüketiminin ve karbon emisyonunun azaltılmasındaki rolüne dikkat çekti.

Alternatif olarak 180€/mt ihracat vergisi önerildi

EBA, hurda ihracat yasağının 2027 yılı boyunca uzatılması çağrısında bulundu. Bununla birlikte kısıtlamanın kaldırılması halinde derneğin üye şirketleri, Ukrayna'nın uluslararası yükümlülükleri dikkate alınarak tüm ihracat destinasyonlarına 180€/mt ihracat vergisi uygulanmasını önerdi.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Ukrayna BDT İth/ihr İstatistikleri Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Hafif Çelik

  HAFİF ÇELİK KÖY EVLERİ (2+1)
Tedarikçi ASR KALE INSAAT DEMIR CELIK
Teklifi Gör

Hafif Çelik

  HAFİF ÇELİK DEPREM KONUTLARI
Tedarikçi ASR KALE INSAAT DEMIR CELIK
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

UAVtormet: Ukrayna’nın hurda ihracatı 2011 yılında düşebilir

24 Eyl | Çelik Haberler

Japonya'nın hurda ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %9,5 düşüş kaydetti

29 Eyl | Çelik Haberler

Meksika'nın merkez bölgesinde yerel hurda fiyatları hafifçe yükselirken, kuzey ve Bajio bölgelerinde değişmedi

28 Eyl | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye'de ithal hurda fiyatları bu hafta %1,40 yükselirken, Asya piyasaları artışa ...

25 Eyl | Hurda ve Hammadde

Türk üreticiler kur etkisini dengelemek ve bağlantıları güvenceye almak için yerel hurda fiyatlarını artırdı

25 Eyl | Hurda ve Hammadde

Tayvan'da ithal hurda fiyatları yükselmeye devam ediyor

25 Eyl | Hurda ve Hammadde

Bangladeş ithal hurda piyasası zayıf inşaat demiri satışlarına yönelik endişelerle durgun seyrediyor

25 Eyl | Hurda ve Hammadde

ABD yerel hurda piyasası Ekim'de yatay seyir gösterebilir

25 Eyl | Hurda ve Hammadde

BVSE, AB'nin önerdiği hurda ihracatı kısıtlamalarının arz fazlasına ve fiyat baskısına yol açabileceği uyarısında ...

24 Eyl | Çelik Haberler

İspanya yerel hurda fiyatlarını artırdı, UNESID enerji maliyetleri konusunda uyardı

24 Eyl | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis