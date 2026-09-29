EBA Ukrayna'dan hurda ihracat yasağını 2027 yılında da sürdürmesini talep etti

Avrupa İş Dünyası Derneği (EBA), devam eden savaş, üretim ve enerji altyapısında meydana gelen hasarlar ve yeniden yapılanma ihtiyaçları nedeniyle hurdanın ülkenin çelik sektörü açısından stratejik öneme sahip bir hammadde olmaya devam ettiğini belirterek Ukrayna hükümetine hurda ihracatına yönelik yasağı 2027 yılında da sürdürme çağrısında bulundu.

Ukrayna, yerel üreticilerin savunma ve yeniden yapılanma faaliyetleri de dahil olmak üzere üretim için gerekli hammaddelere erişimini güvence altına almak amacıyla 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren hurda ihracatına yasak uygulamaya başladı. EBA üyesi şirketler, söz konusu önlemin sürdürülmesi için Bakanlar Kurulu ve Ekonomi Bakanlığına çağrıda bulundu.

Ukrayna'nın demirli hurda ihracatı 2025 yılında %53 arttı

Derneğe göre Ukrayna'nın demirli hurda ihracatı 2025 yılında yıllık %53 artışla 448.680 mt seviyesine ulaştı. EBA üyesi şirketler, mevcut kısıtlamaların gevşetilmesinin ihracatın yeniden artmasına ve yerel çelik üreticileri açısından hammadde sıkıntısı oluşmasına yol açabileceğini düşünüyor.

Dernek, hurdanın ülke içinde işlenmesinin katma değer yarattığını, istihdamı ve vergi gelirlerini desteklediğini ve çelik ile nihai çelik ürünlerinin üretimi için hammadde sağladığını belirtti. EBA ayrıca özellikle AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın uygulanması göz önüne alındığında hurdanın çelik üretiminde enerji tüketiminin ve karbon emisyonunun azaltılmasındaki rolüne dikkat çekti.

Alternatif olarak 180€/mt ihracat vergisi önerildi

EBA, hurda ihracat yasağının 2027 yılı boyunca uzatılması çağrısında bulundu. Bununla birlikte kısıtlamanın kaldırılması halinde derneğin üye şirketleri, Ukrayna'nın uluslararası yükümlülükleri dikkate alınarak tüm ihracat destinasyonlarına 180€/mt ihracat vergisi uygulanmasını önerdi.