Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Eylül döneminde %65,2 yükseldi

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %65,2 artışla 1,30 milyon mt seviyesinde yer alırken yarı mamul ihracatı da yıllık %61,6 artarak 1,56 milyon mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde çelik profil ihracatı yıllık %18,9 yükselerek 465.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Aynı dönemde yerel çelik tüketimi yıllık %6,9 düşüşle 2,43 milyon mt seviyesine geriledi ve tüketimin 927.000 mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Yılın ilk dokuz ayında Ukrayna yıllık %11,3 artışla 735.700 mt yassı mamul ithal ederken çelik profil ithalatı 2023 yılının Ocak-Eylül dönemine kıyasla %18,8 artışla 177.900 mt ve yarı mamul ithalatı 7.600 mt’a kıyasla 13.400 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde başlıca ihracat pazarları %69,6 ile AB-27 ülkeleri, %11,7 ile Afrika ve %7,6 ile diğer Avrupa ülkeleri olurken ithalat yapılan başlıca rotalar %49,6 ile diğer Avrupa ülkeleri, %28,2 ile AB-27 ülkeleri ve %20,6 ile Asya olarak kayıtlara geçti.