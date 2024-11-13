Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Ekim döneminde %63 arttı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %63 artışla 1,50 milyon mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı da yıllık %58,5 artarak 1,71 milyon mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde çelik profil ihracatı yıllık %21,9 yükselerek 528.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Aynı dönemde yerel çelik tüketimi yıllık %9,9 düşüşle 2,62 milyon mt seviyesine geriledi ve tüketimin 1,04 million mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Yılın ilk 10 ayında Ukrayna yıllık %8,9 artışla 823.400 mt yassı mamul ithal ederken, çelik profil ithalatı 2023 yılının Ocak-Ekim dönemine kıyasla %12,1 artışla 196.100 mt ve yarı mamul ithalatı 8.200 mt’a kıyasla 16.200 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde başlıca ihracat pazarları %70,1 ile AB-27 ülkeleri, %11,1 ile Afrika ve %7,6 ile diğer Avrupa ülkeleri olurken, ithalat yapılan başlıca rotalar %49,6 ile diğer Avrupa ülkeleri, %28,2 ile AB-27 ülkeleri ve %20,4 ile Asya olarak kayıtlara geçti.