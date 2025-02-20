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Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak ayında %15,8 arttı

Perşembe, 20 Şubat 2025 14:26:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak ayında yıllık %15,8 artışla 155.500 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı da yıllık %63,8 düşüşle 80.700 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda çelik profil ihracatı yıllık %15,5 yükselişle 49.900 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Aynı ayda yerel çelik tüketimi yıllık %115,6 artışla 297.100 mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 103.000 mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Ocak ayında Ukrayna yıllık %24,8 artışla 89.100 mt yassı mamul ithal ederken, çelik profil ithalatı 2024 yılının aynı ayına kıyasla %14 düşüşle 11,100 mt ve yarı mamul ithalatı 800 mt’a kıyasla 2.800 mt seviyelerinde kaydedildi.

Başlıca ihracat pazarları Ocak ayında %69.6 ile AB-27 ülkeleri, %12,4 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %7,7 ile Afrika olurken, ithalat yapan başlıca rotalar %61,3 ile diğer Avrupa ülkeleri, %24,7 ile AB-27 ülkeleri ve %13,8 ile Asya olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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