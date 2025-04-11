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Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı ilk çeyrekte %3,3 yükseldi

Cuma, 11 Nisan 2025 15:24:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın birinci çeyreğinde yıllık %3,3 artışla 433.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %35,4 düşüşle 299.000 mt seviyesine geriledi. Ayrıca söz konusu dönemde çelik profil ihracatı da yıllık %19,7 yükselerek 176.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Yılın ilk üç ayında yerel çelik tüketimi yıllık %41,4 artışla 863.100 mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 336.100 mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Aynı dönemde Ukrayna yıllık %28,8 artışla 268.200 mt yassı mamul ithal ederken, çelik profil ithalatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %59,1 artışla 60.600 mt ve yarı mamul ithalatı da 4.100 mt’a kıyasla 7.300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Başlıca ihracat pazarları Ocak-Mart döneminde %77,9 ile AB-27 ülkeleri, %10,9 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %6,7 ile BDT olurken, Ukrayna’dan ithalat yapan başlıca rotalar ise %59,4 ile diğer Avrupa ülkeleri, %23,2 ile AB-27 ülkeleri ve %16,9 ile Asya olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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