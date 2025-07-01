 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukrayna’nın...

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %6,1 arttı

Salı, 01 Temmuz 2025 14:28:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %6,1 artışla 718.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %34,9 düşüşle 512.000 mt seviyesine geriledi. Ayrıca söz konusu dönemde çelik profil ihracatı da yıllık %43,3 yükselerek 311.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Yılın ilk beş ayında yerel çelik tüketimi yıllık %14,5 artışla 1,56 milyon mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 591.800 mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Aynı dönemde Ukrayna yıllık %17,2 artışla 454.700 mt yassı mamul ithal ederken, çelik profil ithalatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %65 artışla 125.700 mt ve yarı mamul ithalatı da 8.500 mt’a kıyasla 11.400 mt seviyelerinde kaydedildi.

Başlıca ihracat pazarları Ocak-Mayıs döneminde %82 ile AB-27 ülkeleri, %8,4 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %6,9 ile BDT olurken, Ukrayna’dan ithalat yapan başlıca rotalar ise %57,7 ile diğer Avrupa ülkeleri, %23,5 ile AB-27 ülkeleri ve %18,3 ile Asya olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Nisan döneminde %4,1 arttı

15 May | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Nisan döneminde %8,1 arttı

12 May | Çelik Haberler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı ilk çeyrekte %3,3 yükseldi

11 Nis | Çelik Haberler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Şubat döneminde %7 arttı

19 Mar | Çelik Haberler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak ayında %15,8 arttı

20 Şub | Çelik Haberler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı 2024 yılında %36 arttı

14 Oca | Çelik Haberler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Ekim döneminde %63 arttı

13 Kas | Çelik Haberler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Eylül döneminde %65,2 yükseldi

17 Eki | Çelik Haberler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %84,9 yükseldi

14 Ağu | Çelik Haberler

Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı ilk yarıda %96,6 arttı

16 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis