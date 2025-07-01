Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %6,1 arttı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %6,1 artışla 718.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %34,9 düşüşle 512.000 mt seviyesine geriledi. Ayrıca söz konusu dönemde çelik profil ihracatı da yıllık %43,3 yükselerek 311.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Yılın ilk beş ayında yerel çelik tüketimi yıllık %14,5 artışla 1,56 milyon mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 591.800 mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Aynı dönemde Ukrayna yıllık %17,2 artışla 454.700 mt yassı mamul ithal ederken, çelik profil ithalatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %65 artışla 125.700 mt ve yarı mamul ithalatı da 8.500 mt’a kıyasla 11.400 mt seviyelerinde kaydedildi.

Başlıca ihracat pazarları Ocak-Mayıs döneminde %82 ile AB-27 ülkeleri, %8,4 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %6,9 ile BDT olurken, Ukrayna’dan ithalat yapan başlıca rotalar ise %57,7 ile diğer Avrupa ülkeleri, %23,5 ile AB-27 ülkeleri ve %18,3 ile Asya olarak kayıtlara geçti.