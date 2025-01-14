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Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı 2024 yılında %36 arttı

Salı, 14 Ocak 2025 12:21:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı 2024 yılında yıllık %36 artışla 1,64 milyon mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı da yıllık %53 artışla 1,92 milyon mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu yılda çelik profil ihracatı yıllık %16,3 yükselişle 614.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Yılın tamamında yerel çelik tüketimi yıllık %6,3 düşüşle 3,29 milyon mt seviyesine geriledi ve tüketimin 1,24 milyon mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

2024 yılında Ukrayna yıllık %8,3 artışla 983.500 mt yassı mamul ithal ederken, çelik profil ithalatı 2023 yılına kıyasla %14,9 artışla 232.600 mt ve yarı mamul ithalatı 10.300 mt’a kıyasla 19.300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı yılda başlıca ihracat pazarları %70,7 ile AB-27 ülkeleri, %10,1 ile Afrika ve %8,3 ile diğer Avrupa ülkeleri olurken, ithalat yapılan başlıca rotalar %51,8 ile diğer Avrupa ülkeleri, %27,7 ile AB-27 ülkeleri ve %19,2 ile Asya olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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