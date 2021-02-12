Ukrayna’nın titanyum ve konsantre cevheri ihracatı Ocak ayında %23 düştü

Bu yılın Ocak ayında, Ukrayna merkezli üreticilerin titanyum ve konsantre cevheri ihracatı yıllık %23 düşüşle 40.330 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %17,8 düşüşle 10,3 milyon $ oldu. Söz konusu ayda, Ukrayna’nın toplam titanyum ve konsantre cevheri ihracatının %40,1’i Çin’e, %25,31’i Türkiye’ye ve %12,09’u da Çek Cumhuriyeti’ne yapıldı.
Ukrayna, titanyum içerikli cevherlerin çıkarılmasından nihai mamule dönüştürülmesine kadar süren kapalı üretim işlemiyle birlikte, dünyanın başlıca titanyum içerikli ürün tedarikçilerinden birisi konumunda.
2020 yılında, Ukrayna’nın titanyum ve konsantre cevheri ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 536.900 mt seviyesinde kaydedildi.