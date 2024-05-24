Metinvest demir cevheri ihracatı için 10 milyon € kredi aldı

Cuma, 24 Mayıs 2024 12:21:43 (GMT+3) | İstanbul

Yunanistan merkezli Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB), Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest Group’un demir cevheri ihracatını kolaylaştırmak amacıyla şirketin bağlı kuruluşlarından birine 10 milyon € kısa vadeli kredi verdiğini açıkladı. Söz konusu kredi, Metinvest’in ihracat kabiliyetini artıracak ve Ukrayna’daki üretimin sürdürülmesini destekleyecek.

Bankanın Başkanı Serhat Köksal, “Finansman bugünlerde Ukrayna için oldukça önemli ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası da ülkenin ekonomik dayanıklılığını desteklemeye kararlı. Metinvest’e verdiğimiz 10 milyon € tutarındaki kredi üretimin sürdürülmesine, istihdam ve ihracat kapasitelerinin korunmasına yardımcı olacak. Metinvest’in başlıca ortaklarına demir cevheri ihracatını kolaylaştırarak sadece hayati bir sektörü desteklemekle kalmıyoruz, aynı zamanda bu zorlu zamanlarda Ukrayna ekonomisinin istikrarına ve büyümesine de katkıda bulunuyoruz,” dedi.

Bu yılın ilk iki ayında Ukrayna, başta Çin'e olmak üzere toplam 5,66 milyon mt demir cevheri ihraç etti.