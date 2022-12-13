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Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %42,9 düştü

Salı, 13 Aralık 2022 14:05:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı, ülkede devam eden Rus saldırılarından ciddi şekilde etkilenmeye devam ediyor. Rusya’nın işgalinden dolayı limanların abluka altına alınması ve lojistik sıkıntılarla karşılaşılması nedeniyle ihracat keskin bir şekilde düştü. Ayrıca, ürünlerini sevk etmenin alternatif yollarını aramaya devam eden Ukraynalı tedarikçiler, kargo akını nedeniyle Ukraynalı demir yolu şirketi Ukrzaliznytsia’nın kapasitesinin sınırlanmasından dolayı sıkıntı yaşıyor.

Buna göre, yılın ilk 11 ayında Ukrayna'nın demir cevheri ihracatı yıllık %42,9 düşüşle 23,2 milyon mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %57,1 düşüşle 2,84 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, Slovakya %19,2’lik payıyla Ukrayna’nın demir cevheri ihracatının başlıca pazarı olurken, Çek Cumhuriyeti’nin payı %16,8 ve Polonya’nın payı %16,41 seviyelerinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında, Ukrayna’nın demir cevheri ve konsantre demir cevheri ihracatı yıllık %80,2 ve aylık %26,8 düşüşle 783.200 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %76,8 ve aylık %29,2 düşüşle 72,6 milyon $’a geriledi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Ukrayna BDT İth/ihr İstatistikleri 

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