Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Nisan döneminde %8,1 arttı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Nisan ayında aylık %17,2 ve yıllık %10,6 artışla 660.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %25,7 artışla ve yıllık %3,2 düşüşle 692.000 mt seviyesinde yer almaya başlarken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %14,3 artarak ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %6,4 düşerek 547.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Nisan döneminde Ukrayna yıllık %8,1 artışla 2,36 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %1 artışla 2,43 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %0,5 artışla 1,98 milyon mt seviyelerine çıktı.