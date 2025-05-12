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Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Nisan döneminde %8,1 arttı

Pazartesi, 12 Mayıs 2025 13:43:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Nisan ayında aylık %17,2 ve yıllık %10,6 artışla 660.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %25,7 artışla ve yıllık %3,2 düşüşle 692.000 mt seviyesinde yer almaya başlarken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %14,3 artarak ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %6,4 düşerek 547.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Nisan döneminde Ukrayna yıllık %8,1 artışla 2,36 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %1 artışla 2,43 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %0,5 artışla 1,98 milyon mt seviyelerine çıktı.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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