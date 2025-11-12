 |  Giriş 
Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı 2025’in Ekim ayında düştü

Çarşamba, 12 Kasım 2025 16:27:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna tarafından yayımlanan dış ticaret verilerine göre bu yılın Ekim ayında toplam demir cevheri ihracatı, çoğunlukla ana satış rotası olan Çin’den yapılan alımların düşmesi sonucu 2024 yılının Ekim ayına kıyasla hafifçe azaldı. Ayrıca bu yılın ilk 10 ayında da demir cevheri ihracatının düşüş gösterdiği gözlendi.

Söz konusu ayda Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı aylık %2 ve yıllık %4,7 düşüşle 2,4 milyon mt seviyesine geriledi. Çin, Ukrayna çıkışlı demir cevherinin ana alıcısı olmaya devam etti ve alımlar yıllık %25 düşüşle 1,14 milyon mt seviyesine geriledi. Çin’i, 400.000 mt ile Polonya ve 377.270 mt ile Slovakya takip etti. Söz konusu ülkelere yapılan sevkiyatlar sırasıyla yıllık yaklaşık %50 ve yıllık %84 yükselmiş olsa da bu artış, Çin’den yapılan alımlardaki düşüşü telafi etmek için yeterli olmadı.

Ocak-Ekim döneminde toplam demir cevheri ihracatı yıllık %4,4 düşüşle 26,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


