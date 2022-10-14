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Ukrayna’nın hammadde ve mamul ihracatı Ocak-Eylül döneminde %65,5 düştü

Cuma, 14 Ekim 2022 13:54:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın çelik ve hammadde ihracatı Rusya’nın silahlı saldırıları nedeniyle ciddi şekilde etkilenmeye devam etti. Rusya’nın işgaliyle birlikte, Ukrayna’nın ihracatı limanların kuşatılması, lojistik zorluklar ve Mariupol’de bulunan Azovstal ile Ilyich Iron and Steel Works tesislerinin harap edilmesi nedeniyle sertçe düştü.

Ukrayna gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin hammadde ve mamul ihracatı yıllık %65,5 düşüşle 5,18 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %61,6 düşüşle 3,97 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, söz konusu dönemde Ukrayna’nın pik demir ve hurda ihracatı ise sırasıyla yıllık %55,9 ve %92,3 düşüşle 1,08 milyon mt ve 35.300 mt seviyelerinde yer aldı.

Ayrıca, bu yılın ilk dokuz ayında Ukrayna’nın yarı mamul ihracatı yıllık %68,9 düşüşle 1,67 milyon mt olurken, nihai mamul ihracatı yıllık %66,1 düşüşle 2,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Pik Demir Hurda Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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