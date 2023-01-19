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Ukrayna’nın pik demir ihracatı Aralık ayında aylık %24,4 yükseldi

Perşembe, 19 Ocak 2023 14:19:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ve bu işgalin çelik üretimini olumsuz etkilemesine rağmen Ukraynalı çelik üreticilerinin pik demir ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %24,4 artışla 97.450 mt seviyesine yükselirken, bu ihracatın değeri aylık %26,6 artışla 36,08 milyon $ oldu. Söz konusu ayda pik demir ihracat hacmi ve değeri 2021 yılının aynı ayında kaydedilen seviyelerin sırasıyla %69,8 ve %75,7 altında yer aldı.

Yılın tamamında pik demir ihracatı yıllık %59 düşüşle 1,32 milyon mt seviyesine inerken, bu ihracatın değeri yıllık %61,1 düşüşle 638,8 milyon $ oldu. Toplam ihracat değerinin %38,47’sini oluşturan ABD başlıca satış ortası konumunda yer almaya devam ederken, Polonya ve Türkiye toplam ihracatın sırasıyla %32,91 ve %8,12’sini oluşturdu.

Pik demir üretimi savaş dışında küresel piyasaların zayıflamasından da olumsuz etkilendi. 2022 yılında pik demir üretimi yıllık %69,8 düşüşle 6,39 milyon mt olurken, yalnızca Aralık ayında 247.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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