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Ukrayna koklaşabilir taş kömürüne yönelik ihracat yasağını kaldırdı

Perşembe, 03 Kasım 2022 14:17:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna hükümeti, kış mevsimi boyunca termal enerji üretiminde kullanılmak üzere yeterli miktarda yakıt rezervi biriktirmek amacıyla 7 Eylül’den itibaren uyguladığı koklaşabilir taş kömürü ihracat yasağını kaldırdı.

Ukrayna Bakanlar Kurulu yakın zaman önce 29 Aralık 2021 tarihli, 1424 No’lu “2022 yılında ithalat ve ihracatı lisans ve kotaya tabi ürünlerin onayı” önergesinde değişiklikler yapmıştı. Kurul, koklaşabilir taş kömürü ihracatına, belirtilen kotayla sınırlı olmak üzere, izin verdi. Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melnychuk, “Ukrayna’nın ısıtma işlemleri için kullanılmayan koklaşabilir taş kömürü ihracatı belirtilen kotayla sınırlı olacak şekilde serbest hale getirildi,” şeklinde konuştu.

Öte yandan gümrük verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında Ukrayna’nın kömür ve antrasit ihracatı 624.197 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ihracatın değeri 191,3 milyon $ olurken, bu miktarın %60,6’sını Slovakya, %24,9’unu Polonya ve %13,15’ini ise Macaristan oluşturdu.

Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelenskyy’e göre, Rus füzeleri Ukrayna’nın tüm enerji altyapısının yaklaşık %40’ına ciddi hasar verdi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Ukrayna BDT Ticaret İth/ihr İstatistikleri 

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