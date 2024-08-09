Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Temmuz döneminde %21,2 arttı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %1,1 düşüşle ve yıllık %15,5 artışla 621.400 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %3,5 düşüşle ve yıllık %17,7 artışla 708.900 mt seviyesinde yer alırken nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %11,4 artarak 588.600 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Ukrayna yıllık %21,2 artışla 4,09 milyon mt pik demir üretirken ham çelik üretimi yıllık %33,6 artışla 4,58 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %28,4 artışla 3,73 milyon mt seviyelerine yükseldi.