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Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Şubat döneminde %8,4 yükseldi

Pazartesi, 10 Mart 2025 11:41:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %8,5 düşüşle ve yıllık %9,8 artışla 544.400 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %6,4 düşüşle ve yıllık %7,5 artışla 571.800 mt seviyesinde yer almaya başlarken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %0,7 düşerek ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %6,6 artarak 476.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Şubat döneminde Ukrayna yıllık %8,4 artışla 1,14 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %9,9 artışla 1,18 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %6,3 artışla 960.000 mt seviyelerine çıktı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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