Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Nisan döneminde %25,1 yükseldi

Cuma, 10 Mayıs 2024 13:44:00 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Nisan ayında aylık %10,9 ve yıllık %9,7 artışla 596.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %17 ve yıllık %24,5 artışla 714.700 mt olurken nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %19,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %19,9 artarak 584.300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk dört ayında Ukrayna yıllık %25,1 artışla 2,19 milyon mt pik demir üretirken ham çelik üretimi yıllık %32,8 artışla 2,40 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %30,5 artışla 1,97 milyon mt seviyelerine yükseldi.