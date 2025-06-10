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Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Mayıs döneminde %5,9 yükseldi

Salı, 10 Haziran 2025 14:20:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %2,3 ve yıllık %1,3 düşüşle 644.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %8,1 ve yıllık %13,8 düşüşle 635.800 mt seviyesinde yer almaya başlarken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %4 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %11,8 düşerek 524.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Mayıs döneminde Ukrayna yıllık %5,9 artışla 3,01 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %7,5 artışla 3,06 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %7,6 artışla 2,51 milyon mt seviyelerine çıktı.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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