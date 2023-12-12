Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Kasım döneminde %11,3 azaldı

Salı, 12 Aralık 2023 11:39:27 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %5,8 ve yıllık %62,2 artışla 541.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %4,4 düşüşle ve yıllık %74,1 artışla 545.700 mt olurken haddelenmiş çelik üretimi bir önceki aya kıyasla %14,5 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %124,9 artarak 498.900 mt seviyesine yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk 11 ayında Ukrayna yıllık %11,3 düşüşle 5,45 milyon mt pik demir üretirken ham çelik üretimi aynı dönemde yıllık %7,3 düşüşle 5,71 milyon mt ve haddelenmiş çelik üretimi de yıllık %7,2 düşüşle 4,86 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Ukrayna, savaş sebebiyle çelik üretim kapasitesinin %50’sinden fazlasını kaybetmiş durumda. Ayrıca ülkenin başlıca üç piyasa oyuncusu şu an %50 kapasite kullanım oranı ile faaliyet gösteriyor. Bunlar beraberinde lojistik sıkıntılar ve küresel piyasanın mevcut durumu Ukrayna çelik sektörünü ciddi oranda sekteye uğratıyor.