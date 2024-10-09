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Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde %21,9 yükseldi

Çarşamba, 09 Ekim 2024 13:38:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %3 düşüşle ve yıllık %28,3 artışla 624.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %11,7 düşüşle ve yıllık %9,3 artışla 610.000 mt seviyesinde yer alırken nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %14,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %3 düşerek 503.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk dokuz ayında Ukrayna yıllık %21,9 artışla 5,36 milyon mt pik demir üretirken ham çelik üretimi yıllık %28,2 artışla 5,88 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %22,7 artışla 4,82 milyon mt seviyelerine yükseldi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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