Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde %21,9 yükseldi

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %3 düşüşle ve yıllık %28,3 artışla 624.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %11,7 düşüşle ve yıllık %9,3 artışla 610.000 mt seviyesinde yer alırken nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %14,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %3 düşerek 503.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk dokuz ayında Ukrayna yıllık %21,9 artışla 5,36 milyon mt pik demir üretirken ham çelik üretimi yıllık %28,2 artışla 5,88 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %22,7 artışla 4,82 milyon mt seviyelerine yükseldi.