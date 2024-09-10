Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Ağustos döneminde %21,1 arttı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %3,6 ve yıllık %20,7 artışla 643.600 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %2,6 düşüşle ve yıllık %14,7 artışla 690.700 mt seviyesinde yer alırken nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %0,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %16,3 artarak 589.300 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Ukrayna yıllık %21,1 artışla 4,73 milyon mt pik demir üretirken ham çelik üretimi yıllık %30,8 artışla 5,27 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %26,6 artışla 4,32 milyon mt seviyelerine yükseldi.