 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukrayna’nın...

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Ağustos döneminde %21,1 arttı

Salı, 10 Eylül 2024 14:19:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %3,6 ve yıllık %20,7 artışla 643.600 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %2,6 düşüşle ve yıllık %14,7 artışla 690.700 mt seviyesinde yer alırken nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %0,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %16,3 artarak 589.300 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Ukrayna yıllık %21,1 artışla 4,73 milyon mt pik demir üretirken ham çelik üretimi yıllık %30,8 artışla 5,27 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %26,6 artışla 4,32 milyon mt seviyelerine yükseldi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Ağustos döneminde yükseldi

04 Eyl | Çelik Haberler

BHP: Küresel çelik üretimi yılın kalanında hafifçe artacak

28 Ağu | Çelik Haberler

Kardemir’in net zararı ilk yarıda arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,1 arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

Mechel’in ham çelik ve pik demir üretimi ilk yarıda düştü

26 Ağu | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde %4,7 yükseldi

23 Ağu | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Temmuz ayında %9,46 düştü, Ağustos'ta daha fazla düşüş bekleniyor

15 Ağu | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi ilk yarıda %4 azaldı

13 Ağu | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Temmuz döneminde %21,2 arttı

09 Ağu | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal sürekli asitleme hattını onardı

05 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis