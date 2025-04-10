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Ukrayna’nın pik demir üretimi ilk çeyrekte %7,2 arttı

Perşembe, 10 Nisan 2025 11:40:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Mart ayında aylık %3,5 ve yıllık %4,7 artışla 563.200 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %3,7 ve yıllık %9,9 düşüşle 550.500 mt seviyesinde yer almaya başlarken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %0,3 artarak ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,1 düşerek 478.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Mart döneminde Ukrayna yıllık %7,2 artışla 1,70 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %2,7 artışla 1,73 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %3,3 artışla 1,44 milyon mt seviyelerine çıktı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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