Ukrayna’nın pik demir üretimi 2024 yılında %18,1 yükseldi

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi 2024 yılının Aralık ayında aylık %4,1 ve yıllık %1,6 artışla 565.400 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %1,1 ve yıllık %5,1 artışla 547.000 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %0,8 artarak ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %5,4 düşerek 480.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan 2024 yılında Ukrayna yıllık %18,1 artışla 7,09 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %21,6 artışla 7,58 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %15,8 artışla 6,22 milyon mt seviyelerine çıktı.