 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukrayna’nın...

Ukrayna’nın pik demir üretimi 2024 yılında %18,1 yükseldi

Cuma, 10 Ocak 2025 13:43:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi 2024 yılının Aralık ayında aylık %4,1 ve yıllık %1,6 artışla 565.400 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %1,1 ve yıllık %5,1 artışla 547.000 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %0,8 artarak ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %5,4 düşerek 480.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan 2024 yılında Ukrayna yıllık %18,1 artışla 7,09 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %21,6 artışla 7,58 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %15,8 artışla 6,22 milyon mt seviyelerine çıktı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi iyileşen talep sayesinde 2024 yılında arttı

10 Oca | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde %5,3 yükseldi

24 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %0,5 geriledi

23 Ara | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Kasım döneminde %19,8 yükseldi

10 Ara | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Kasım döneminde arttı

05 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda %0,5 artarken, stoklar aşağı yönlü

05 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım ortasında %0,8 düşerken, stoklar arttı

25 Kas | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %5 yükseldi

22 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %4,6 yükseldi

21 Kas | Çelik Haberler

Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde yükseldi

20 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis