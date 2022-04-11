Ukrayna’nın ham çelik ve pik demir üretimi ilk çeyrekte düştü, ancak bazı operasyonlar yeniden başlatılıyor

Pazartesi, 11 Nisan 2022 16:12:08 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl Ocak-Mart döneminde Ukrayna’nın ham çelik ve pik demir üretimi 24 Şubat tarihinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından tesislerin faaliyetlerini durdurması sonucunda yıllık bazda büyük düşüş gösterdi. Ancak bazı yerel üreticiler yavaş ve temkinli bir şekilde faaliyetlerini yeniden başlatıyor.

Ukrmetallurgprom’a göre, yılın ilk çeyreğinde Ukrayna’nın ham çelik üretimi yıllık %31,2 düşüşle 3,64 milyon mt seviyesinde yer alırken, pik demir üretimi yıllık %34,2 düşüşle 3,12 milyon mt oldu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından başlıca Ukraynalı çelik şirketleri çelik üretimlerini kısmen veya tamamen askıya aldıklarını açıkladıklarından üretimde düşüş bekleniyordu. 2021 yılında Ukrayna 21,37 milyon mt ham çelik ve 21,17 milyon mt pik demir üretti.

Son zamanlarda bazı şirketler bazı tesislerdeki faaliyetlerini düşük seviyelerde olmak üzere yavaş yavaş yeniden başlattıklarını açıkladı. Metinvest tesisin sıcaklık koruma moduna geçmesinden bir ay sonra Zaporizhstal tesisindeki dört yüksek fırından ikisini yeniden devreye almaya karar vermişti. Ayrıca üretici altı sinter makinesinden üçünde de faaliyetlerine yeniden başlayacak. Öte yandan Metinvest’in saldırıların devam ettiği Mariupol’daki iki büyük varlığı şimdilik askıda kalmaya devam ediyor.

Ukrayna’daki bir diğer büyük entegre çelik üreticisi olan ArcelorMittal Kryvyi Rih Nisan ayının sonuna kadar madencilik kompleksinin kapasite kullanımının %100’üne ulaşmayı ve 2 Mayıs tarihinde 8 No’lu yüksek fırını yeniden başlatmayı planlarken, 6 No’lu yüksek fırınını 11 Nisan tarihine kadar yeniden başlatması bekleniyordu.

Buna ek olarak Interpipe geçtiğimiz günlerde boru ve ray tekerlek ürünlerini Avrupa’ya ihraç etmeye devam etmek için söz konusu ürünlerin bitirme operasyonlarına yeniden başlayacağını açıkladı.