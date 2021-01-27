Ukrayna’nın boru üretimi 2020 yılında %16,3 düştü

Çarşamba, 27 Ocak 2021 16:30:30 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın çelik boru üretimi 2020 yılında, olumsuz piyasa koşulları ve petrol ve gaz çıkarmada faaliyetlerinde boru talebinin önemli ölçüde düşmesi nedeniyle yıllık %16,3 gerileme kaydetti. Söz konusu dönemde, Ukraynalı üreticileri 854.000 mt boru üretimi yaptı. Petrol ve gaz çıkarma faaliyetlerine yönelik boru üretimi yıllık %59,8 düşüşle 150.100 mt seviyesine gerileyerek, diğer çelik boru ürünleri arasında en keskin düşüşü gösteren ürün oldu.

Bununla birlikte, Interpipe’ın çelik boru üretimi aynı dönemde, yıllık %20,9 düşüşle 469.000 mt olurken, Dniprovskiy Pipe Works, sadece 300 mt çelik boru üretimi gerçekleştirdi. Trubostal ve Centravis’in boru üretimleri sırasıyla %42,9 düşüşle 1.600 mt ve %9,3 düşüşle 19.050 mt oldu. 2020 yılında, Ilyich SW, yıllık %4,2 düşüşle 151.600 mt boru üretirken, DMZ Kominmet, yıllık %12,2 artışla 164.600 mt boru üretimi yaptı.