Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Nisan döneminde artış kaydetti

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2025 yılının Nisan ayına ve Ocak-Nisan dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %6,7 artış, %2,8 düşüş ve %0,5 düşüşle 282.800 mt, 270.600 mt ve 228.300 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Nisan döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %7,8 artışla 1,13 milyon mt seviyesine çıkarken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %0,9 ve yıllık %2,5 artarak 1,01 milyon mt ve 865.700 mt seviyelerinde kaydedildi.