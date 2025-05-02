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Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Nisan döneminde artış kaydetti

Cuma, 02 Mayıs 2025 11:30:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2025 yılının Nisan ayına ve Ocak-Nisan dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %6,7 artış, %2,8 düşüş ve %0,5 düşüşle 282.800 mt, 270.600 mt ve 228.300 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Nisan döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %7,8 artışla 1,13 milyon mt seviyesine çıkarken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %0,9 ve yıllık %2,5 artarak 1,01 milyon mt ve 865.700 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Zaporizhstal Metinvest 

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