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Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Mayıs döneminde yükseldi

Salı, 03 Haziran 2025 13:36:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2025 yılının Mayıs ayına ve Ocak-Mayıs dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %22,7, %15,7 ve %14,3 artışla 294.500 mt, 277.900 mt ve 233.100 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Mayıs döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %10,6 artışla 1,43 milyon mt seviyesine çıkarken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %3,8 ve yıllık %4,6 artarak 1,29 milyon mt ve 1,09 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest Zaporizhstal 

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