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Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Mart döneminde tüm segmentlerde artış kaydetti

Perşembe, 03 Nisan 2025 12:35:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2025 yılının Mart ayına ve Ocak-Mart dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %8,6, %3,9 ve %3 artışla 296.600 mt, 270.100 mt ve 226.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Mart döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %8,2 artışla 849.600 mt seviyesine çıkarken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %2,4 ve yıllık %3,5 artarak 748.400 mt ve 636.700 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Zaporizhstal Metinvest 

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