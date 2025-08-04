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Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %5,2 yükseldi

Pazartesi, 04 Ağustos 2025 12:16:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2025 yılının Temmuz ayına ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %17,9, %5,3 ve %14,4 artışla 309.000 mt, 264.000 mt ve 231.200 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Temmuz döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %13,3 artışla 2,03 milyon mt seviyesine çıkarken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %5,2 ve yıllık %11 artarak 1,83 milyon mt ve 1,59 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest Zaporizhstal 

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