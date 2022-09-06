Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi savaş nedeniyle Ağustos ayında azaldı

Salı, 06 Eylül 2022 15:51:41 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal’in üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde sertçe azaldı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan ve devam eden savaşın ülkenin altyapısını, lojistik sektörünü ve çelik sektörü dahil pek çok sektörde ticareti olumsuz etkilemesi üretimdeki düşüşte etkili oldu.

Metinvest bu yılın Mart ayının başında ekipmanlarının bir kısmında ısıyı muhafaza etme kararı aldığını açıklamıştı. Ayın ilerleyen günlerinde Zaporizhstal soğuk haddeleme hattında üretime yeniden başlarken, Nisan ayı itibarıyla söz konusu tesiste sıcak haddeleme hatları da dahil olmak üzere yaklaşık %50 kapasiteyle faaliyet gösterildiği bildirilmişti. Ukrayna’da limanlara erişimin kesilmesi nedeniyle başta Metinvest grup şirketleri dahil olmak üzere yerel üreticilerin düzenli satış rotalarına olan bağlantısı kopmuş, hem dış piyasa sevkiyatları hem de hammadde tedariki için yeniden lojistik rotaları oluşturmak zorunda kalmıştı.

Savaşın Ukrayna çelik sektörü üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, Zaporizhstal’in pik demiri üretimi bu yılın Ağustos ayında yıllık %36,4 düşüşle 145.600 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, ham çelik ve nihai mamul üretimleri sırasıyla yıllık %27,8 ve %26,6 düşerek 94.400 mt ve 74.700 mt seviyelerine geriledi. Nihai mamulün büyük bir bölümü küçük tonajlar halinde Avrupa piyasalarına satılırken, uzak piyasalara da pik demir kargoları sevk edildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Zaporizhstal’in ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %41,7 ve %43,7 düşüşle 1,1 milyon mt ve 981.600 mt seviyelerinde kaydedildi. Tesisin pik demir üretimi ise yıllık %48,3 düşüşle 1,4 milyon mt oldu.