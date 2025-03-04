Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Şubat döneminde yükseldi

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2025 yılının Şubat ayına ve Ocak-Şubat dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %6,7 artış, yıllık %0,1 düşüş ve yıllık %1,4 düşüşle 265.400 mt, 235.300 mt ve 195.700 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %7,9 artışla 553.100 mt seviyesine çıkarken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %1,5 ve yıllık %4,5 artarak 478.300 mt ve 413.300 mt seviyelerinde kaydedildi.