 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukraynalı...

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Şubat döneminde yükseldi

Salı, 04 Mart 2025 10:00:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2025 yılının Şubat ayına ve Ocak-Şubat dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %6,7 artış, yıllık %0,1 düşüş ve yıllık %1,4 düşüşle 265.400 mt, 235.300 mt ve 195.700 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %7,9 artışla 553.100 mt seviyesine çıkarken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %1,5 ve yıllık %4,5 artarak 478.300 mt ve 413.300 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Zaporizhstal Metinvest 

Benzer Haber ve Analizler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %12,7 azaldı

26 Şub | Çelik Haberler

Mechel 2024’te net zarar kaydetti, üretimi ve satışları çoğunlukla düştü

24 Şub | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak’ta %6,6 düştü

21 Şub | Çelik Haberler

Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi 2024 yılında artış kaydetti

14 Şub | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak ayında artış kaydetti

05 Şub | Çelik Haberler

MMK’nın çelik üretimi ve satışları 2024’te düşüş kaydetti

29 Oca | Çelik Haberler

Almanya Çelik Federasyonu: 2025’e yönelik görünüm zayıf, hükümetin acilen harekete geçmesi gerekiyor

23 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2024’te %3,4 azaldı

23 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih olumsuz piyasa koşullarına rağmen 2024 yılında üretimini artırdı

22 Oca | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi 2024 yılında %18,1 yükseldi

10 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis