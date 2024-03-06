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Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Şubat döneminde arttı

Çarşamba, 06 Mart 2024 14:21:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal bu yılın Şubat ayına ve Ocak-Şubat dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %98,7, yıllık %97,2 ve yıllık %99,3 artarak 248.800 mt, 235.400 mt ve 198.500 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %75,7 artışla 512.300 mt seviyesine çıkarken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %125,2 ve yıllık %126,9 artarak 471.100 mt ve 395.300 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Zaporizhstal Metinvest 

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