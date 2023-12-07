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Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Kasım döneminde arttı

Perşembe, 07 Aralık 2023 11:44:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal bu yılın Kasım ve ilk 11 ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Kasım ayında şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %82,5, %180,6 ve %161,5 artışla yine sırasıyla 262.700 mt, 240.800 mt ve 195.600 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Kasım döneminde ise Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %31,3 artışla 2,45 milyon mt olurken, ham çelik ve nihai mamul üretimleri sırasıyla yıllık %57,6 ve %47,9 artışla yine sırasıyla 2,24 milyon mt ve 1,85 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Zaporizhstal 

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