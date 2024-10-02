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Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Eylül döneminde artış kaydetti

Çarşamba, 02 Ekim 2024 14:44:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal, bu yılın Eylül ayına ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %3,4, yıllık %17,6 ve yıllık %8,8 düşerek 248.600 mt, 203.000 mt ve 184.100 mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan yılın ilk dokuz ayında ise Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %19,5 artışla 2,30 milyon mt seviyesine yükselirken ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %24,7 ve yıllık %26,8 artarak 2,18 milyon mt ve 1,83 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Zaporizhstal 

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