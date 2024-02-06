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Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak ayında yükseldi

Salı, 06 Şubat 2024 10:52:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal bu yılın Ocak ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %56,9, yıllık %162,2 ve yıllık %162,7 artarak 261.000 mt, 235.500 mt ve 196.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Yapılan açıklamada, Ocak ayında Zaporizhstal’in üretiminin 2 No’lu yüksek fırınının yeniden devreye alınmasının ve geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana üç yüksek fırında yapılan iyileştirmelerin ardından yıllık bazda arttığı ifade edildi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest Zaporizhstal 

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