Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak ayında yükseldi

Salı, 06 Şubat 2024 10:52:31 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal bu yılın Ocak ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %56,9, yıllık %162,2 ve yıllık %162,7 artarak 261.000 mt, 235.500 mt ve 196.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Yapılan açıklamada, Ocak ayında Zaporizhstal’in üretiminin 2 No’lu yüksek fırınının yeniden devreye alınmasının ve geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana üç yüksek fırında yapılan iyileştirmelerin ardından yıllık bazda arttığı ifade edildi.