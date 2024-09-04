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Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Ağustos döneminde yükseldi

Çarşamba, 04 Eylül 2024 14:21:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal, bu yılın Ağustos ayına ve Ocak-Ağustos dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %0,6 yükselerek, yıllık %1,2 düşerek ve yıllık %6,9 artarak 259.500 mt, 236.800 mt ve 214.200 mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan yılın ilk sekiz ayında ise Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %23 artışla 2,05 milyon mt seviyesine yükselirken ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %31,6 ve yıllık %32,6 artarak 1,97 milyon mt ve 1,64 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest Zaporizhstal 

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