 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukraynalı...

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi iyileşen talep sayesinde 2024 yılında arttı

Cuma, 10 Ocak 2025 12:17:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal, Aralık ayına ve 2024 yılının tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %7,2, yıllık %7,4 ve yıllık %13,4 artarak 284.700 mt, 245.500 mt ve 234.100 mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan 2024 yılında ise Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %14,2 artışla 3,11 milyon mt seviyesine yükselirken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %17,2 ve yıllık %18,1 artarak 2,89 milyon mt ve 2,43 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, yüksek fırınındaki verimliliğin artması, pik demir talebinin iyileşmesi ve deniz taşımacılığı faaliyetlerinin kısmen yeniden başlamasının 2024 yılında üretim hacmini olumlu etkilediğini bildirdi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest Zaporizhstal 

Benzer Haber ve Analizler

Ukrayna’nın pik demir üretimi 2024 yılında %18,1 yükseldi

10 Oca | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde %5,3 yükseldi

24 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %0,5 geriledi

23 Ara | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Kasım döneminde %19,8 yükseldi

10 Ara | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Kasım döneminde arttı

05 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda %0,5 artarken, stoklar aşağı yönlü

05 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım ortasında %0,8 düşerken, stoklar arttı

25 Kas | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %5 yükseldi

22 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %4,6 yükseldi

21 Kas | Çelik Haberler

Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde yükseldi

20 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis