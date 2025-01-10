Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi iyileşen talep sayesinde 2024 yılında arttı

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal, Aralık ayına ve 2024 yılının tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %7,2, yıllık %7,4 ve yıllık %13,4 artarak 284.700 mt, 245.500 mt ve 234.100 mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan 2024 yılında ise Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %14,2 artışla 3,11 milyon mt seviyesine yükselirken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %17,2 ve yıllık %18,1 artarak 2,89 milyon mt ve 2,43 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, yüksek fırınındaki verimliliğin artması, pik demir talebinin iyileşmesi ve deniz taşımacılığı faaliyetlerinin kısmen yeniden başlamasının 2024 yılında üretim hacmini olumlu etkilediğini bildirdi.