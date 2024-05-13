Ukraynalı Zaporizhstal’in pik demir ve ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde yükseldi

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 11:21:04 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal, bu yılın Nisan ayı ve Ocak-Nisan dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %14,3, yıllık %10,1 ve yıllık %11,8 artışla 265.000 mt, 278.400 mt ve 229.400 mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan Ocak-Nisan döneminde ise Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %46,4 artışla 1,05 milyon mt olurken ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %56,2 ve yıllık %59,1 artarak 1,01 milyon mt ve 884.800 mt seviyelerinde kaydedildi.