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Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Haziran döneminde artış kaydetti

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 16:17:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2025 yılının Haziran ayına ve Ocak-Haziran dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %23,4, %13 ve %20,4 artışla 292.500 mt, 267.500 mt ve 220.400 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Haziran döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %12,6 artışla 1,72 milyon mt seviyesine çıkarken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %5,2 ve yıllık %6,9 artarak 1,56 milyon mt ve 1,32 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Zaporizhstal Metinvest 

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