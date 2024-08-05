Ukraynalı Zaporizhstal sürekli asitleme hattını onardı

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal, soğuk haddehanesinde yer alan 4 No’lu sürekli asitleme hattında yürüttüğü onarım çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, arızalanmanın önüne geçilmesi ve faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde devam etmesi amacıyla söz konusu hattaki önemli ekipmanların yenilendiği ifade edildi.

Öte yandan Zaporizhstal, bu yılın Temmuz ayına ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin üretim sonuçlarını da açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık bazda değişmeyerek, yıllık %4,2 artarak ve yıllık %3 yükselerek 261.900 mt, 250.800 mt ve 202.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan Ocak-Nisan döneminde ise Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %27,1 artışla 1,79 milyon mt seviyesine yükselirken ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %37,9 ve yıllık %38 artarak 1,74 milyon mt ve 1,44 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.