Ukraynalı Zaporizhstal Rusya’nın ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından üretimi yeniden durdurdu

Cuma, 09 Ocak 2026 10:44:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli Metinvest’e bağlı Zaporizhstal, 7 Ocak’ta Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir İHA saldırısının Zaporiya bölgesinde elektrik kesintisine yol açmasının ardından tüm üretimi askıya aldığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 23 Aralık tarihinde şirket, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından elektrik tedarikinin tamamen kesilmesi nedeniyle üretimi geçici olarak durdurmuştu.

Acil müdahale ve güvenli duruş

Şirket, ekiplerin hızlı ve koordineli şekilde hareket ederek ekipmanların güvenli şekilde durdurulmasını sağlamak üzere kriz karşıtı önlemleri devreye aldığını belirtti. Açıklamaya göre personelin müdahalesi ve bölgesel enerji hizmetleriyle kurulan koordinasyonla ani elektrik kesintisine rağmen endüstriyel kazalar önlendi.

İç enerji sistemlerinin istikrara kavuşturulması

Zaporizhstal, çalışanların tesisin iç elektrik şebekesini istikrara kavuşturmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Sınırlı elektrikle üretimin kademeli ve güvenli şekilde yeniden başlatılmasına hazırlık amacıyla başlıca birimlerde rutin bakım faaliyetleri sürdürülüyor.

Şirket, üretimin tam anlamıyla yeniden başlatılmasının ancak dış elektrik tedarikinin sağlanmasının ardından mümkün olacağını vurgularken, tüm süreçlerin aşamalı olarak devreye alınacağını ifade etti.


