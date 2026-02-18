Ukraynalı Vartis, Bila Tserkva’da çelik deposu açtı

Ukraynalı çelik ticaret şirketi Vartis, Bila Tserkva’daki çelik deposunu resmi olarak açtığını açıkladı. Şirket, yeni depoyla bölgesel hizmet kapasitesini genişletmeyi ve müşterilere yönelik lojistik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket, kış koşulları ve operasyonel zorluklara rağmen altyapı yatırımlarını sürdürdüğünü ve müşteri hizmetlerini geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Vartis’in açıklamasına göre depo;

Metal ürünler için uygun depolama koşulları sağlayan kapalı alanlar,

Binek araçlardan ağır vasıtalara kadar farklı taşıma türleri için uygun araç erişimi,

Hızlı yükleme operasyonları ve organize lojistik süreçleri,

Başlıca haddelenmiş çelik ürünlerinde istikrarlı stok bulunabilirliği sağlıyor.

Şirket, iç süreçlerin güçlendirildiğini ve depo sahasının verimlilik ile müşteri konforunu artıracak şekilde yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Tam kapasite operasyon başladı

Bila Tserkva’daki çelik deposu halihazırda tam kapasiteyle faaliyet gösteriyor ve her gün müşterilere hizmet veriyor. Yeni depo ile Vartis, Kiev bölgesi ve çevresindeki müşterilere çelik ürünlerinin güvenilir tedarikini sağlamayı ve bölgesel erişimini artırmayı amaçlıyor. Açılış, şirketin değişen piyasa koşulları altında bölgesel varlığını genişletme ve dağıtım altyapısını optimize etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.